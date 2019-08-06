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В автоаварии на трассе в Узбекистане погибли трое граждан Казахстана, в том числе дети

05.08.2019, 11:29 11584
В автоаварии на трассе в Узбекистане погибли трое граждан Казахстана, в том числе дети
Фото: news.tj
Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - 3 августа в автоаварии на трассе в Узбекистане погибли трое граждан Казахстана, в том числе дети, передает Kazakhstan Today.
 
Трагедия произошла 3 августа на 136-м километре автодороги Нурата - Джизак - Фариш в Нуратинском районе Навоийской области. Автомашина Daewoo Nexia выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовой автомашиной Isuzu. 
 
"В легковом автомобиле вместе с водителем находились семь человек, двое из них - несовершеннолетние дети. В результате столкновения на месте погибли трое граждан Республики Казахстан (1952, 2013 и 2016 годов рождения), – сообщили в МИД РК.
 
По данным ведомства, еще трое граждан Казахстана госпитализированы. Они находятся в сознании, но состояние остается тяжелым. Казахстанские дипломаты оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и их родным.
 
Все погибшие и пострадавшие граждане РК являются родственниками и выходцами из Узбекистана. В связи с этим родственники приняли решение похоронить погибших на территории Узбекистана.
 

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