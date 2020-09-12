Казахстанский студент пропал в Томске

Как сообщает РИА Томск со ссылкой на администрацию вуза, о том, что студент пропал, стало известно 9 сентября. Из общежития он ушел 8 сентября. 11 сентября истекают трое суток, после этого начнется поиск. Поиск через одногруппников, соседей по общежитию, друзей и знакомых результатов не дал.
Пропавший - гражданин Казахстана. Учится на втором курсе магистратуры Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ.
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