Казахстанцев предупредили о переносе рейсов в Лондон из-за закрытия аэропорта Хитроу после пожара на подстанции

Фото: QazAvtoJol

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Павлодар. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области подтопило республиканскую трассу Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка из-за интенсивного таяния снега, - В Павлодарской области подтопило республиканскую трассу Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка из-за интенсивного таяния снега, сообщает национальная компания "КазАвтоЖол".





Общая протяженность подтопленного участка составляет 100-150 метров, а высота воды достигает 5-8 сантиметров. Данный отрезок дороги расположен на пониженной отметке местности, что способствовало накоплению талых вод. На 217 километре имеется водопропускная труба диаметром 1×1 метр, в настоящий момент она открыта и очищена. Для предотвращения дальнейшего перелива и минимизации последствий подготовлено 200 тонн песка и 800 мешков, задействованы 1 экскаватор, 1 погрузчик, 3 самосвала, 2 единицы дорожной ремонтной службы и 30 работников ДЭУ-60", - сообщили в компании.









Подчеркивается, что движение транспорта осуществляется в штатном режиме, скопления автомобилей не наблюдается.





Специалисты продолжают мониторинг обстановки и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности движения", - заверили в "КазАвтоЖоле".





Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.





Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.