"КазАвтоЖол" расследует причины размыва трубчатого моста в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 23 МАЯ - АО "НК "КазАвтоЖол" инициировал служебное расследование для выяснения всех обстоятельств по факту смыва трубчатого перехода на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации нацкомпании, в широкое русло была запроектирована водопропускная труба с минимальным диаметром.

При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности согласно законодательству РК", - заверили в "КазАвтоЖол".





По данным пресс-службы, договор по строительству и проектированию данного участка был заключен в 2017 году. Техническое решение по строительству трубы диаметром 1,5 метра было разработано ТОО "Каздорпроект" Алматы и согласовано с филиалом "КазАвтоЖол" - "Дирекция по строительству", службой технического надзора ТОО "ГК Инжиниринг", подрядчиком в лице CITIC Construction, которые непосредственно несут ответственность за принятые проектные решения.

В компании сообщили, что с целью предотвращения аналогичной ситуации проводится ревизия по остальным трубам и скотопрогонам на всех участках республиканских дорог.

На данный момент на участке, где произошел смыв трубчатого перехода, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Организовано круглосуточное патрулирование. Данный участок остается закрытым. Мобилизовано 16 единиц спецтехники и порядка 20 дорожных рабочих", - добавили в нацкомпании.





Как сообщалось ранее, в Аксуском районе Алматинской области на 395-м километре автодороги республиканского значения Алматы - Оскемен (вблизи села Енбек) в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошел размыв трубчатого моста диаметром 1,5 метра.