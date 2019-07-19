КГА отстранил от полетов пилота вертолета, доставившего молодоженов на свадьбу (ВИДЕО)

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации МИИР РК отстранил от полетов пилота вертолета, который доставил молодоженов к месту празднования их свадьбы, передает Kazakhstan Today.

15 июля 2019 года в ряде казахстанских СМИ было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент посадки вертолета R-44, принадлежащего ТОО "Falcon Avia", на территории населенного пункта (предположительно город Чу). Тем самым не были соблюдены положения пункта 423 Правил производства полетов в гражданской авиации РК", - сообщили в пресс-службе ведомства.





Комитет отстранил капитана воздушного судна А. Матвиенко от полетов в связи с тем, что он допустил посадку на территории населенного пункта. Также сообщается, что для проверки вопросов организации полетов в ТОО "Falcon Avia" направлена инспекционная комиссия.

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