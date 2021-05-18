Количество ДТП в Казахстане выросло за год на 10%

Фото автора JESHOOTS.com: Pexels

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - За январь - апрель 2021 года в Казахстане зарегистрировали 3,7 тыс. аварий, что на 10,3% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно статистическим данным аналитиков Ranking.kz , в результате ДТП пострадали 5,4 тыс. человек - сразу плюс 12,7% за год. Среди пострадавших оказались 5 тыс. раненых и 458 погибших.

В аналогичном периоде годом ранее, часть которого пришлась на жесткий локдаун, связанный с пандемией COVID-19, зарегистрировали 3,3 тыс. ДТП - на 21,4% меньше, чем годом ранее. Численность пострадавших составляла 4,8 тыс. человек.

В региональном разрезе более четверти всех ДТП зарегистрировали в Алматы: 985 случаев - на 28,8% больше, чем годом ранее.

В тройку регионов с наибольшим количеством происшествий также вошли Алматинская (677 ДТП) и Жамбылская (344 ДТП) области.

В 7 регионах из 17 число ДТП увеличилось по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

На пессимистичные 55,8% выросло количество случаев в столице, до 162 ДТП. Число пострадавших лиц в Нур-Султане увеличилось до 178, шестеро из них погибли (5 мужчин и 1 женщина).

Транспортные уголовные нарушения совершили 1,3 тыс. человек - на 11,1% меньше, чем годом ранее.

526 из них управляли транспортным средством лишенными прав и нетрезвыми; 80 человек нарушили ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Чаще всего правонарушения в нетрезвом состоянии совершают безработные. Среди них 59 человек нарушили ПДД, 375 - управляли транспортом, будучи лишенными прав.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства