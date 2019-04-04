Комиссия установит степень ответственности должностных лиц в крушении вертолета в Кызылординской области

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе парламента журналисты спросили заместителя министра обороны РК Талгата Мухтарова, есть ли вина должностных лиц в крушении вертолета в Кызылординской области, в результате которого погибли 13 военнослужащих, передает Kazakhstan Today.

"Все выводы будут делаться по итогам работы комиссии, по итогам расследования. Может быть, будет установлена причинно-следственная связь между действиями конкретных должностных лиц. Это нужно доказывать", - сказал Мухтаров.

По его словам, Министерство обороны пока не готово озвучивать причины авиакатастрофы.

Комиссия работает. Следствие проводится. Сейчас ведется расшифровка данных с черных ящиков. Это большая и кропотливая работа, сколько времени она займет, не могу сказать", - цитирует Мухтарова портал Kazpravda.kz .

Напомним, 27 марта в Кызылординской области в ходе учения потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек, все они погибли.

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