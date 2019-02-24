Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Комиссия завершила расследование инцидента с выкатыванием самолета за пределы ВПП в аэропорту Астаны, передает Kazakhstan Today.



Комиссия по расследованию Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК завершила расследование серьёзного авиационного инцидента, связанного с выкатыванием воздушного судна Airbus-320 за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы после выполнения посадки 22 мая 2018 в Международном аэропорту имени Нурсултан Назарбаев, сообщили в пресс-службе МИИР РК.



"Основной причиной серьезного авиационного инцидента с воздушным судном Airbus-320, эксплуатируемого АО "Эйр Астана", явилась посадка самолета при сильном боковом ветре со значениями направления и скорости до 311 градусов и до 22 метров в секунду с последующими резким уменьшением скорости до 6 метров в секунду сразу после посадки, из-за чего самолет, сконфигурированный для компенсации более сильного бокового ветра (до 22 метров в секунду), в условиях резко уменьшившейся скорости ветра (до 6 метров в секунду), проявил тенденцию к уходу вправо от оси искусственной взлетно-посадочной полосы, с которой экипаж не справился и допустил выкатывание воздушного судна за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы", - пояснили в ведомстве.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства