Павлодар. 13 февраля. Kazakhstan Today - Коммунальная авария в Павлодаре оставила город без воды, отключенное водоснабжение власти обещают восстановить в течение дня.

По словам пресс-секретаря акима города Салтанат Акимбековой, причиной аварии стала размороженная задвижка в водопроводной камере по улице Ломова, передает Kazakhstan Today.

"Вчера во второй половине дня был отключен только аварийный участок, к вечеру постепенно понизилось давление. Сегодня в пять часов утра отключены все абоненты и начались ремонтные работы на участке. Сейчас авария устранена и постепенно во всем городе будет подключена вода", - прокомментировала Акимбекова.

По словам заместителя руководителя областного управления образования Ернура Дауенова, сегодня во всех детских садах отменены занятия, школы работают по сокращенному графику до 10 часов.

"Когда водоснабжение возобновится, сады примут детей, а вторая смена школ города будет работать в прежнем режиме", - уточнил Дауенов, пишет Рavlodarnews.kz

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