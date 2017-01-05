Конструкции трех подъездов дома в Шахане можно дальше эксплуатировать - экспертиза

Караганда. 4 января. Kazakhstan Today - Конструкции трех подъездов дома в поселке Шахан, часть которого обрушилась 1 января, можно дальше эксплуатировать, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

Согласно предварительной оценке дома, сделанной экспертами института КазМИРР, несущие конструкции первых трех подъездов работоспособны, то есть подлежат дальнейшей эксплуатации. Сейчас специалисты изучают состояние несущих конструкций в подъезде №4, где произошел взрыв котла. Окончательное заключение институт обещает обнародовать в ближайшее время, проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

"На основании предварительной оценки о состоянии конструкций в нетронутой ЧС техногенного характера части дома принято решение о начале работ по строительству модульной котельной контейнерного типа. Она будет расположена за пределами дома", - сообщили также в акимате.

Как сообщалось ранее, вечером 1 января произошло обрушение части многоэтажного дома в поселке Шахан города Шахтинска. Под завалами погибли 9 человек, в том числе двое младенцев и 6-летний мальчик. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).

По данным ДЧС региона, обрушение произошло в результате взрыва котла автономной системы отопления, установленного в подвальном помещении обрушенного подъезда. Всего в доме проживают 118 человек.

Спасатели эвакуировали 10 и спасли четырех человек, в том числе двух детей. Кроме этого, до прибытия спасателей была госпитализирована девочка 2005 года рождения, получившая травмы средней степени тяжести. Также под завалами был обнаружен и извлечен мужчина 1984 года рождения, получивший травмы различной степени.

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