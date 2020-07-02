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Кровли жилых домов и организаций сорвало сильным ветром в Западном Казахстане

01.07.2020, 15:50 5455
Уральск. 1 июля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области подсчитываю ущерб, нанесенный региону сильным порывистым ветром, передает Kazakhstan Today.
 

29 июня в результате порывистого ветра скоростью 13-22 метров в секунду сорваны кровли жилых домов и организаций на ориентировочной площади 2803 квадратных метра. Произошло падение 75 опор линии электроснабжения и вышки сотовый связи, поврежден электротрансформатор, отключено электроснабжение в населенных пунктах", - сообщили в прсс-службе ДЧС ЗКО.

 
В частности, в поселке Оян Таскалинского района в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли средней школы на площади 70 квадратных метров. В селе Базартобе в Акжайкском районе сильным ветром также частично сорвало кровлю зданий школы, сельского акимата и 12 частных домов на общей площади 216 квадратных метров.
 
Как сообщает портал "Мой город", в Сырымском районе в результате порывистого ветра произошло падение 36 опорных линий электропередач, в результате чего без электроснабжения остались населенные пункты Кособа, Каракудык, Жаркамыс, Коздикара.
 
Кроме того, произошел срыв кровли здания Булдуртинского акимата, частично сорвана кровля с сельской библиотеки поселка Булдурты, магазина, кафе и трех частных жилых домов в поселке Булдурта. В поселке Кособа сорвана кровля с 21 частного жилого дома, в поселке Жыракудык сорвана кровля 14 частных жилых домов, в поселке Шагырлыой - 20 частных жилых домов, в поселке Косарал - 8 частных жилых домов. Общая площадь сорванной кровли составила 1208 квадратных метров.
 

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