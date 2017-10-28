Кровлю здания кафе тушат в Алматы

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В Алмалинском районе Алматы горела кровля здания кафе "Бархан", передает Kazakhstan Today.

По словам официального представителя городского департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетовой, сообщение о горении кровли кафе "Бархан" поступило в ведомство в 15.27. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через семь минут, спустя 14 минут пожар был локализован.

В ДЧС пообещали позже сообщить дополнительную информацию о пожаре и уточнить его площадь. Известно, что в тушении пожара была задействовано 30 человек личного состава и 9 единиц техники Службы пожаротушения Алматы.

Горевшее кафе находится по адресу: улица Досмухамедова, 84.

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