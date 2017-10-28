Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
28 октября 2017
  • 03
  • :
  • 52
Все области
Туман
днем 19º    ночью 13º
17:00
.
Aнонс

Кровлю здания кафе тушат в Алматы27.10.2017
  • Фото: www.lada.kz
Происшествия  16:16

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В Алмалинском районе Алматы горела кровля здания кафе "Бархан", передает Kazakhstan Today.

По словам официального представителя городского департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетовой, сообщение о горении кровли кафе "Бархан" поступило в ведомство в 15.27. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через семь минут, спустя 14 минут пожар был локализован.


В ДЧС пообещали позже сообщить дополнительную информацию о пожаре и уточнить его площадь. Известно, что в тушении пожара была задействовано 30 человек личного состава и 9 единиц техники Службы пожаротушения Алматы.

Горевшее кафе находится по адресу: улица Досмухамедова, 84.
Просмотров: 7206
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
27.10.2017   16:16
Фото: www.lada.kz
Кровлю здания кафе тушат в Алматы
27.10.2017   11:13
Из горящей квартиры в микрорайоне Алгабас-1 Алматы до приезда пожарных вызволили женщину
27.10.2017   10:28
12-летний мальчик погиб, запутавшись в веревочной шведской стенке в Шахтинске
27.10.2017   10:09
Один человек погиб при столкновении фуры с легковым авто в Алматинской области (ФОТО)
26.10.2017   18:22
Пенсионерка из Каскелена ушла из дома после ссоры с родственниками и считалась без вести пропавшей
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today