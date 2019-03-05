Кровля пятиэтажки в Петропавловске частично обрушилась из-за снега

Петропавловск. 4 марта. Kazakhstan Today - В Петропавловске из-за большого количества снега частично обрушилась кровля пятиэтажного дома по улице Болатбаева, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 12.30 на телефон 112 поступила информация о частичном обрушении шиферной кровли 5-этажного 165-квартирного жилого дома по адресу: улица Болатбаева, 28 (19-й микрорайон), 1983 года постройки", - сообщили в пресс-службе ДЧС Северо-Казахстанской области.

По информации ведомства, на место ЧС незамедлительно выехали руководство и сотрудники служб ЧС, полиции и представители городского акимата. Полицейские провели оцепление опасного участка здания.

В результате осмотра, проведённого спасателями как в чердачном помещении, так и на самой повреждённой кровле здания, было зафиксировано обрушение шиферной кровли между 9-м и 10-м подъездами здания на площади 50 квадратных метров из-за снеговой нагрузки. Погибших и пострадавших нет. Материальный ущерб устанавливается", - отметили в ДЧС.

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