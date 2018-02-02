Крупный пожар произошел ночью в двухэтажном частном доме в Астане

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня ночью, около 03.00, на пульт дежурного диспетчера Службы пожаротушения города Астаны поступило сообщение о загорании дома в жилом массиве "Новая Ильинка", передает Kazakhstan Today.

"По вызову незамедлительно выехал личный состав службы на специализированной пожарной технике. Приехав на место, пожарные установили, что пожар происходит в двухэтажном частном жилом доме. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет порядка 200 квадратных метров. Усилиями 24 пожарных при использовании 6 единиц специализированной пожарной техники пожар локализован в половине пятого утра, еще через полчаса ликвидирован полностью. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - прокомментировал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Комитет по ЧС призывает население к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан проводит регулярную профилактическую работу - сходы, встречи с населением, выступления, через СМИ. Однако не всегда к предупреждениям спасателей граждане относятся серьезно. Мы живем в век информационных технологий, когда все, что нам необходимо знать для собственной безопасности, лежит на поверхности. Осталось, чтобы мы сами позаботились о том, чтобы изучить эти правила безопасности, в том числе и по линии предупреждения пожаров, потому что мы первые, кто ответственен за свою жизнь и жизни наших близких", - сказал Иманкулов.

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