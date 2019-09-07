Крупный пожар близ оптового рынка в Алматы потушен (ВИДЕО)

Алматы. 6 сентября. Kazakhstan Today - Крупный пожар близ оптового рынка в Алматы потушен, передает Kazakhstan Today.

Пожар ликвидирован в 18.12. Площадь пожара - 2200 квадратных метров", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Ликвидация возгорания была достигнута в 17.09.

Возгорание произошло в отдельно стоящем складе по хранению товарно-материальных ценностей (металлопластиковые изделия, строительные материалы, прессованные мешкотары). Возникла угроза распространения огня на близрасположенные складские помещения.





В ликвидации пожара были задействованы 64 человека личного состава и 20 единиц пожарной техники ДЧС Алматы, вертолеты Ка-32 "Казавиаспаса" КЧС МВД и Ми-8 службы спасения Алматы с водосливными устройствами. Также привлечены 4 поливомоечные машины "Алматы Тазалык", 15 водовозов управления зеленой экономики.

Также 45 сотрудников полиции с использованием 13 единиц техники произвели оцепление территории рынка, обеспечивая сохранность товаров в складских помещениях.

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