Крупный пожар близ оптового рынка в Алматы потушен (ВИДЕО)

Пожар ликвидирован в 18.12. Площадь пожара - 2200 квадратных метров", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
Ликвидация возгорания была достигнута в 17.09.
Как уточнил Нурахметов, сообщение о пожаре на территории складов оптового хранения рядом с рынком "Мизам" поступило на пульт 101 Алматы сегодня в 13.38.
Возгорание произошло в отдельно стоящем складе по хранению товарно-материальных ценностей (металлопластиковые изделия, строительные материалы, прессованные мешкотары). Возникла угроза распространения огня на близрасположенные складские помещения.
В ликвидации пожара были задействованы 64 человека личного состава и 20 единиц пожарной техники ДЧС Алматы, вертолеты Ка-32 "Казавиаспаса" КЧС МВД и Ми-8 службы спасения Алматы с водосливными устройствами. Также привлечены 4 поливомоечные машины "Алматы Тазалык", 15 водовозов управления зеленой экономики.
Также 45 сотрудников полиции с использованием 13 единиц техники произвели оцепление территории рынка, обеспечивая сохранность товаров в складских помещениях.
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