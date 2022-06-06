Крупный пожар потушили в нацпарке Баянаул

Огонь не могли ликвидировать три дня, сообщает Pavlodarnews.kz.
Тушение осложнял ветер и высота. Скорость ветра была 15-20 метров в секунду. Машины не могли проехать к очагам, поэтому прокладывали рукавные линии" - заявили в ДЧС региона.
В ведомстве добавили, что в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира создадут комиссию, которая займется расследованием случая. Там же выяснят точную площадь пожара и ущерб.
По предварительным данным, огонь охватил пять гектаров.
По информации издания, огонь начал распространяться утром 2 июня, локализовать его удалось только через два дня.