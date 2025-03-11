Крупный пожар произошел в трехэтажном здании в районе Байконыр в Астане

Информация о жертвах и пострадавших не поступала

Фото: freepik.com

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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, сообщили в ДЧС города.





По данным ГУ "Казселезащита", 10 марта в лавиносбросах №№ 26В, 26Г произошел сход снежной лавины.





В ДЧС рассказали, что во время внетрассового катания три лыжника подрезали склон и тем самым спровоцировали сход лавины объемом около 3500 кубометров.





Информация о жертвах и пострадавших не поступала.





В ведомстве напомнили, что 7 марта ДЧС оповещал граждан, заинтересованные органы и горнолыжный курорт "Шымбулак" посредством СМС-рассылки о лавинной опасности в горах.





Дополнено 10.03.2025, 15.40





Очевидцы опубликовали видео сошедшей на Шымбулаке лавины. На кадрах видно, что стоявшим поблизости людям и лыжникам, которые катались внизу, едва удалось спастись.









Инцидент прокомментировали в пресс-службе горнолыжного курорта.





10 марта в 09.58 на горе Школьник, в районе канатной дороги Комби-2, произошел сход лавины. С учетом обильных осадков, выпавших 7 и 9 марта, лавинная служба курорта провела профилактические спуски лавин, осуществив пять направленных взрывов с использованием противолавинной установки "Аваланчер". В общей сложности было спущено порядка 7 тысяч кубометров снега на участках Конус, Школьник и Сухой Лог. 10 марта в 09.17 служба лавинной безопасности завершила тестирование устойчивости снежного покрова, после чего было подтверждено открытие канатной дороги Комби-2. Все участки внетрассового катания были ограждены сетками, а также оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт", - рассказали в пресс-службе.





Однако в 10.02 на пульт центра оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе лавины с верхней экспозиции горы Школьник. Служба спасения незамедлительно прибыла на место и провела обследование лавинного участка.





Пострадавших и жертв не обнаружено.





Установлено, что три лыжника самовольно нарушили запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, спровоцировав лавину. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску. В настоящий момент все службы курорта находятся в состоянии повышенной готовности для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности гостей. Трассы Комби-2 и Левый Талгар закрыты, канатная дорога Комби-2 работает только для пеших гостей", - сообщили в пресс-службе.





В ней еще раз призвали всех гостей строго соблюдать установленные знаки безопасности и ограждения.





Дополнено 10.03.2025, 17.35





Еще одна снежная лавина сошла сегодня днем на горнолыжном курорте СОК "Акбулак".





10 марта 2025 года в 15.50 на территории горнолыжного курорта СОК "Акбулак" на высоте 2664 м зафиксирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубометров. Лавина сошла в лог. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - сообщили в ДЧС Алматинской области.





На место происшествия выезжали 5 специалистов и 3 единицы техники от ГУ "Казселезащита", ДЧС Алматинской области и администрации курорта.





Ситуация находится под контролем.