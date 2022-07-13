Крупный пожар произошел в жилом комплексе в Атырау

АТЫРАУ. 12 ИЮЛЯ - В городе Атырау произошел крупный пожар в жилом комплексе "Гаухартас", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 11 июля в 14. 52 в call-центр поступило сообщение о том, что идет дым из жилого комплекса.

По прибытии первых пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что кровля и второй этаж двухэтажного (1 квартира без жильцов) дома общей площадью 80х15 метров (1200 квадратных метров) полностью охвачены открытым огнем", - проинформировали в ДЧС.

По данным департамента, в тушении пожара было задействованы 97 человек и 25 единиц техники. Во время пожара самостоятельно вышел на улицу 21 человек, из них 13 детей.

Сообщается, что пожар локализован в 16.25, ликвидирован в 16.51.

В 9.54 поступило сообщение, что в квартире № 2 ЖК "Гаухартас" из-за короткого замыкания удлинителя произошло горение бытовых предметов и мебели. Пожар был локализован в 10.14 и ликвидирован в 10.20", - добавили в ДЧС региона.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.



