Караганда. 4 марта. Kazakhstan Today - Land Cruiser столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

3 марта, в 05.40, на охраняемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации на участке Караганда - Сороковая произошло столкновение автомобиля Land Cruiser с поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить наезд не удалось", - сообщили в пресс-службе АО "КТЖ-Грузовые перевозки".

По информации компании, в результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожные пути перед близко идущим составом", - отметили также в пресс-службе.

В целом, по данным "КТЖ-Грузовые перевозки", с начала текущего года произошло три случая столкновения на переездах по вине водителей автомобилей. В 2018 году по аналогичной причине зафиксировано 10 ДТП на железной дороге.

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