Лавина сошла на дорогу в ВКО

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Как сообщили в Инстаграм Катон-Карагайского РОП, на 15-м километре автодороги Согорное - Барлык - Аксу сошла лавина в 200 кубометров. Для уборки снега задействованы 4 единицы тяжёлой техники. В данный момент проезжая часть дороги полностью очищена. По направлению села Корбиха сотрудниками ОАП Катон-Карагайского РОП проведена проверка.
Ранее сообщалось, что спасатели Восточно-Казахстанской области рекомендуют воздержаться от походов в горы в связи с началом лавинооопасного периода.
Восточно-Казахстанская область является одной из самых лавиноопасных в республике Казахстан, здесь находится 497 лавиносборов, из них 336 угрожают объектам и жизни людей. Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: Усть-Каменогорск - Самарское, Усть-Каменогорск - Зыряновск, Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное, Катон-Карагай - Согорное - Барлык (Печи), Катон-Карагай - Рахмановские ключи, на горе Зубовская, района Алтай. В зимний период прошлого года в области проведено 90 взрывных работ для очистки лавиноопасных участков, спущено 593 680 кубометров снега. Данные профилактические работы позволяют предупредить самопроизвольный сход лавин", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.