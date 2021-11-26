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Лавина сошла на дорогу в ВКО

25.11.2021, 15:46 32806
Лавина сошла на дорогу в ВКО
Фото: scps-nsk.ru
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области на дорогу сошла лавина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Инстаграм Катон-Карагайского РОП, на 15-м километре автодороги Согорное - Барлык - Аксу сошла лавина в 200 кубометров. Для уборки снега задействованы 4 единицы тяжёлой техники. В данный момент проезжая часть дороги полностью очищена. По направлению села Корбиха сотрудниками ОАП Катон-Карагайского РОП проведена проверка.
 
 

Восточно-Казахстанская область является одной из самых лавиноопасных в республике Казахстан, здесь находится 497 лавиносборов, из них 336 угрожают объектам и жизни людей. Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: Усть-Каменогорск - Самарское, Усть-Каменогорск - Зыряновск, Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное, Катон-Карагай - Согорное - Барлык (Печи), Катон-Карагай - Рахмановские ключи, на горе Зубовская, района Алтай. В зимний период прошлого года в области проведено 90 взрывных работ для очистки лавиноопасных участков, спущено 593 680 кубометров снега. Данные профилактические работы позволяют предупредить самопроизвольный сход лавин", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. 

 

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новости по теме

В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека

26.11.2021, 09:10 12772
В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека
Фото: www.pravmir.ru
КУЗБАСС. 26 НОЯБРЯ - Спасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил журналистам командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров… вечером… шесть горноспасателей также погибли, идя им на помощь", - цитирует РИА "Новости" Юрия Ше.


Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, для снижения риска взрыва горные выработки шахты потребуется заполнить метаном. По его словам, на это уйдет трое суток.

 
Напомним, в четверг около 08.30 (04.30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
 
По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Как уточнил Цивилев, 11 из госпитализированных - спасатели.
 
Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.
 
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящем в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
 
В регионе объявили трехдневный траур.

 
Ранее сообщалось, что утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Правительственная комиссия озвучила результаты расследования трагедии на шахте Абайская.
 

Из-за непогоды в ВКО ограничено движение на трассе в РФ

25.11.2021, 18:10 80191
Из-за непогоды в ВКО ограничено движение на трассе в РФ
Фото: Фот: Liter.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - На участке автодороги, ведущей в Россию, отграничено движение транспорта. Причиной стала непогода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 ноября 2021 года, в 16.30, в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, километры 15-й - 105-й, участок поселок Белоусовка - город Риддер", - сообщает в Инстаграме Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности автомобилистов рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
 
 

Пожар на складе в Алматы: в тушении задействованы 70 человек

25.11.2021, 17:12 86752
Пожар на складе в Алматы: в тушении задействованы 70 человек
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы горит склад, пожарные расчеты ДЧС выехали по повышенному рангу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вызов поступил в 16.35. Сообщалось, что в Жетысуском районе, по адресу: микрорайон Кокмайса, 26 горит склад. По прибытии первых пожарных расчетов через 3 минуты, происходило горение открытым пламенем металлического ангара, создалась угроза распространения на соседние складские помещения", - сообщили в ДЧС Алматы. 

 
На месте создан оперативный штаб, развернуто 2 боевых участка. В тушении огня задействовано более 70 человек личного состава и 21 единица техники. Огонь удалось локализовать меньше чем за час. 


ДЧС Алматы
ДЧС Алматы
ДЧС Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы произошел пожар в торговом доме.   

 

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