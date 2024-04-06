Людей эвакуируют из Жылыойского района Атырауской области

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Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 апреля, для оповещения населения, проживающего в зоне возможного затопления, в Жылыойском районе Атырауской области была включена сирена тревоги, сообщает пресс-служба МЧС РК.





Автобусом проводится эвакуация жителей в 10 эвакуационных пунктов. В настоящее время эвакуировано 130 человек, из них 84 детей.





Берегоукрепительные работы проводятся круглосуточно. В работах задействованы сотрудники МИО, полиции, воинской части, ДЧС в общем количестве 323 сотрудника, 142 единицы техники и 4540 человек из числа волонтеров и местных жителей.





Пассажирский поезд из 5 вагонов бесплатно перевозит население со станции Кульсары в Атырау.



