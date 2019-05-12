Петропавловск. 11 мая. Kazakhstan Today - В Петропавловске маршрутный автобус сгорел на остановке, передает Kazakhstan Today.

11 мая, в 10.29, в Петропавловске произошло возгорание маршрутного пассажирского автобуса марки Shaolin на автобусной остановке по улице Интернациональной. Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали пожар в 10.42. 12 пассажиров эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. В тушении были задействованы шесть сотрудников и одна единица пожарной техники ДЧС Северо-Казахстанской области.

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