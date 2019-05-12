В Петропавловске маршрутный автобус сгорел на остановке

11 мая, в 10.29, в Петропавловске произошло возгорание маршрутного пассажирского автобуса марки Shaolin на автобусной остановке по улице Интернациональной. Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали пожар в 10.42. 12 пассажиров эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. В тушении были задействованы шесть сотрудников и одна единица пожарной техники ДЧС Северо-Казахстанской области.
Это уже не первый случай возгорания общественного транспорта в Петропавловске за последние несколько дней - 9 мая в областном центре сгорел микроавтобус. В январе 2019 года в столице загорелось заднее колесо маршрутного автобуса №41. В ноябре 2018 года произошло горение заднего колеса и салона маршрутного автобуса №137 в Алматы.
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