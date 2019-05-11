Петропавловск. 10 мая. Kazakhstan Today - В Петропавловске сгорел микроавтобус, передает Kazakhstan Today.





Микроавтобус 8-го маршрута практически полностью выгорел вчера вечером на конечной остановке в Рабочем поселке Петропавловска, сообщает портал Петропавловск.news





По данным очевидцев, пожар начался примерно в 19.30, в тот момент, когда в салоне были люди. К счастью, все успели выбежать.





К моменту приезда пожарных салон транспортного средство выгорел практически полностью. На видео, снятом жителем Рабочего поселка Александром Трясковым, запечатлен момент тушения пожара: в какой-то момент слышен взрыв - это лопнуло колесо. О причинах пожара пока не сообщается.

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