Массовая драка подростков произошла в Мангистауской области

Актау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шетпе Мангистауской области рядом с железнодорожным вокзалом произошла массовая драка подростков, сообщает Polisia.kz.
Видео инцидента появилось в социальных сетях.
Видео было снято 8 октября текущего года около 22.00 рядом с железнодорожным вокзалом села Шетпе. Установлена личность 18 подростков в возрасте 16-17 лет, которые вместе с родителями были доставлены в отдел полиции", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что по данному факту никаких жалоб и заявлений не поступало.
Законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 2 статьи 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). Также с каждым из них проведена профилактическая беседа.
Внимание! 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Ранее сообщалось, что в Кентау драка подростков закончилась убийством.