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Массовое ДТП произошло на трассе в ЗКО

19.03.2021 13501
УРАЛЬСК.19 МАРТА - На участке дороги Бурлин - Аксай в районе поселка Пугачево при обгоне автомобиль Nissan столкнулся с движущимся навстречу КамАЗом, после чего зацепил ехавшие в попутном направлении Audi и Toyota, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Уральская неделя", в результате ДТП пострадал водитель Nissan. Он был доставлен в Областную многопрофильную больницу.
 

Мужчина 32 лет был госпитализирован с сотрясением головного мозга, переломом плечевой кости и раной обоих коленных суставов. После осмотра и оказания первичной медицинской помощи для дальнейшего лечения его перевезли в Областную многопрофильную больницу. Больше никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе облздрава.

 

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