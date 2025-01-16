Массовое ДТП произошло в Алматинской области

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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - 14 января пассажирка рейса Алматы - Астана напала на сотрудника наземной службы FlyArystan в Международном аэропорту Алматы, - 14 января пассажирка рейса Алматы - Астана напала на сотрудника наземной службы FlyArystan в Международном аэропорту Алматы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.





Как рассказали в авиакомпании, пассажирка подошла к стойке регистрации за 30 минут до вылета и подтвердила наличие регистрации на рейс, после чего направилась на досмотр. Однако ей не хватило времени, чтобы успеть на посадку.





После этого пассажирка вернулась в зону регистрации и начала вести себя агрессивно по отношению к сотруднику, который направил ее в зону досмотра.





В ходе инцидента она выбросила телефон сотрудника и нанесла удары по лицу и животу, продолжая угрожать словесно. Этот акт агрессии был зафиксирован камерами видеонаблюдения и свидетелями", - поделились в пресс-службе.





В компании заверили, что пассажирка будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Авиакомпания также оставляет за собой право применить соответствующие меры в рамках своей политики безопасности, в том числе включение в черный список пассажиров