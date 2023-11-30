29.11.2023, 19:10 7136
Массовое отравление детей в Карагандинской области: результаты экспертиз еще не готовы
Возможности судмедэкспертизы лучше, поэтому все биологические материалы были переданы
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 29 ноября, в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, когда будут известны результаты расследования и общественность узнает, от чего погибли двое детей в ходе массового отравления в центре оказания специальных соцуслуг для детей в Карагандинской области.
Мы им поставили свой диагноз - токсическое отравление. Дальше занималась судебно-медицинская экспертиза, которая относится к Минюсту. Пострадавшие дети выздоровели, мы их вернули в центр, реабилитацию они прошли", - рассказала Ажар Гиният.
По словам министра, лаборатория выявила только те препараты, которые эти дети принимали, - психотропные препараты по своему диагнозу.
Глава Минздрава добавила, что возможности судмедэкспертизы лучше, поэтому все биологические материалы были переданы.
Результаты еще не дали", - сказала министр.
Ранее сообщалось о массовом отравлении в спеццентре Карагандинской области.
Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, проводят проверку. В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
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29.11.2023, 11:31 14406
Грузовик с пиротехникой взорвался в Кыргызстане
Фото: кадр из видео
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Бишкек. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане на перевале Куакы возле Орто-Токоя взорвался грузовик с пиротехникой, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.
Погиб человек, который находился в салоне.
На трассе Бишкек - Нарын - Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области водитель большегрузного автомобиля HOWO, перевозивший фейерверки, не справился с управлением и попал в ДТП. Произошло возгорание прицепа грузового автотранспорта. В 21.40 и 22.04 из города Балыкчи прибыли 2 пожарных расчета. В 23.05 огонь удалось локализовать", - сообщили в МЧС.
Там добавили, что сейчас устанавливают личность погибшего.
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на всем своем жизненном пути: на этапе производства, эксплуатации и утилизации, сообщает recyclemag.ru. В их составе можно найти уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект. Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители. Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз.
Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных. Грохот безмерно пугает диких животных, приводя их в стрессовое состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс. По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info.
Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения. Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации. Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.
В новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год в Казахстане от использования пиротехники пострадали 15 человек.
Опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, показал: 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.
29.11.2023, 11:28 15041
В Караганде столкнулись два автобуса: семь человек госпитализировали
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Караганда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии с участием двух автобусов, которая произошло в Караганде на улице Карла Маркса, госпитализировали семь человек.
Как сообщает ekaraganda.kz, столкнулись автобусы № 56 и № 44. По информации полицейских, в больницу доставили семь пассажиров автобусов. По факту ДТП в полиции завели уголовное дело, были назначены все необходимые экспертизы.
В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что пассажиров доставили в городскую больницу № 1. В итоге медицинская помощь понадобилась пятерым карагандинцам. Все они получили ушибы различной локализации. После оказания первой помощи всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Еще двоим пассажирам помощь не понадобилась.
Напомним, в прошлом году в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы.
По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора. Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс".
В июле этого года в Алмалинском районном суде города Алматы было рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса, обвиняемого в нарушении ПДД. Суд признал его виновным и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
28.11.2023, 20:02 33376
В Костанайской области выявили 300 зараженных бруцеллезом коров
Фото: ElDala.kz
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Костанай. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больной скот обнаружили сразу в трех районах Костанайской области. Больше всего - в частном подворье, сообщает Astana TV.
В очагах заражения введены ограничительные мероприятия и работают республиканские противоэпизоотические отряды.
Коров с положительной реакцией на бруцеллез отправляют на санитарный убой. Владельцы получают компенсацию - 30% от стоимости животного.
В Мендыкаринском районе выявили 78 больных животных, в Наурзумском районе - порядка 110 голов, в Аулиекольском районе - 140 голов животных.
Ограничения в населенных пунктах, где обнаружена инфекция, будут действовать до полного оздоровления поголовья. На этот период ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции запрещен.
Ранее в селе Абайской области был объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы. Кроме того, в Акмолинской области была выявлена вспышка сибирской язвы.
Также в республике выявлен всплеск заболеваемости опасной инфекцией среди людей. 19 фактов заражения бруцеллезом зарегистрировано в Кызылординской области, еще 21 случай - в Костанайской. Все люди заразились инфекцией от сельхозживотных. В основном заражаются дети и подростки. В марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
28.11.2023, 08:46 45436
"Казахмыс" приостановил работы на всех подземных рудниках после гибели рабочих
Фото: Instargam/kazakhmys_official
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Тараз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с групповым несчастным случаем, произошедшим на руднике "Жайсан" 27 ноября, руководством группы компаний "Казахмыс" принято решение приостановить горнопроходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках корпорации, проинформировали в пресс-службе компании.
На рудниках созданы внутренние экстренные комиссионные проверки. Комиссии возглавляют главные инженеры предприятий. Начавшиеся проверки нацелены на детальное обнаружение операционных нарушений, а также нарушений в области охраны труда и техники безопасности. Остановка предприятий продлится до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут устранены", - сообщили в пресс-службе.
Руководством компании принято решение о начислении заработной платы коллективам остановленных рудников в полном объеме за все время проверки.
После завершения работы комиссий и выяснения всех обстоятельств результаты проверок будут доведены до трудовых коллективов, также будут приняты меры для дальнейшего укрепления безопасности труда", - отметили в компании.
Как сообщалось ранее, в Жамбылской области на руднике "Жайсан" при производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов рождения.
27.11.2023, 18:10 61381
Почти полгода тушат пожар на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области
Фото: gov.kz
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Актау. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области пытаются потушить почти полгода.
Авария на месторождении "Каратурун" еще не ликвидирована, по заверению компании, к концу следующего месяца будет полностью ликвидирована. Необходимые мероприятия проводятся. Пробурены дополнительные скважины, где создали возможность подачи воды и других реагентов для "задавки" этого пласта, откуда идет газ", - цитирует lada.kz акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.
Также глава региона ответил на вопрос об утечке метана.
Департаментом экологии проведены исследования, по их заверению, превышение концентрации метана имеется на месторождении. Но в близлежащих населенных пунктах превышение метана не наблюдается", - добавил он.
Нурлан Ногаев такте сообщил, что после тушения пожара будет проведено расследование аварии и департамент экологии примет необходимые меры в рамках Экологического кодекса.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня, когда во время подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан.
Позже были были озвучены результаты расследования аварии на скважине. Кроме того, эксперты назвали экоцидом аварию на месторождении "Каратурун Южный".
27.11.2023, 18:02 62291
Массовый падеж скота Актюбинской области: ветеринары выясняют причину
По словам ветеринаров, кроме отравления причиной гибели скота мог также стать эмфизематозный карбункул
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Актобе. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ветеринары выясняют причину массового падежа скота в крестьянском хозяйстве "Өлетті" в Актюбинской области, сообщил заместитель руководителя управления ветеринарии Бердымурат Бекжанов.
В Алгинском районе пало 9 голов скота. После их вскрытия ветеринары предположили, что телята могли отравиться дикорастущей травой. Для установки точного диагноза патматериал отправили в областную ветлабораторию, результатов придется ждать 10 дней", - информирует газета "Диапазон".
По словам ветеринаров, кроме отравления причиной гибели скота мог также стать эмфизематозный карбункул.
Им болеет молодняк КРС от 3 месяцев до 4 лет. Для человека карбункул не опасен (...) Животных в Алгинском районе от карбункула вакцинировали в сентябре. Для этого выделили 38 тысяч доз вакцины" - добавил Бердымурат Бекжанов.
Ранее стало известно, что в Актюбинской области у крупного рогатого скота выявлено серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства вводят карантин.
В начале ноября в Западном Казахстане произошел массовый падеж скота.
27.11.2023, 13:23 67866
"Шторм века" на Черном море: КТК приостановил перевалку нефти
Фото: kp.ru/Виктор Клюшкин
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Актау. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за крайне неблагоприятных метеоусловий остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания, сообщает пресс-служба КТК.
Там напомнили, что отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства (ВПУ) в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности.
Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность", - пояснили в пресс-службе.
Однако в настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22-24 м/с (79,2-86,4 км/ч), высота волны 6-8 метров.
Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", - говорится в информации.
Там подчеркнули, что в настоящее время перевалка нефти остановлена, о ее возобновлении будет сообщено дополнительно.
Российские СМИ сообщают, что мощный шторм накрыл побережье Черного моря. Под удар попали Крым, Краснодарский край и Сочи. В Крыму эвакуируют людей, в Анапе и Краснодаре проблемы со светом.
Около полумиллиона жителей Крыма остались без электричества, написал в своем telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. По его словам, над устранением последствий непогоды работает 38 бригад. Среди наиболее пострадавших регионов: Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский.
По данным Interfax, в Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.
По данным РИА Новости, в музее-аквариуме Севастополя из-за стихии затопило зал. 500 морских животных погибли из-за переохлаждения. Также крымский ураган спровоцировал сильнейший за 60 лет отлив в Геническе (Херсонская область). Местами вода ушла более чем на 100 метров.
27.11.2023, 12:05 66041
На руднике "Казахмыса" погибли двое рабочих
Фото: Depositphotos
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Тараз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области на руднике "Жайсан" погибли два проходчика, сообщает пресс-служба компании "Казахмыс".
При производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов рождения", - проинформировали в компании.
Подчеркивается, что специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
Руководство и трудовой коллектив компании "Казахмыс" приносят искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавили в пресс-службе.
Ранее, 22 ноября, машинистка конвейера погибла на фабрике "Казахмыс". В августе в Улытауской области рабочие ТОО "Корпорация "Казахмыс" вышли на забастовку.
Кроме того, из-за износа оборудования на заводе "Казахмыс" страдает экология Балхаша. Фактические выбросы за 2022 года по городу составляют 78,5 тысячи тонн. Из них 73,8% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод.
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