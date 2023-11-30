Массовое отравление детей в Карагандинской области: результаты экспертиз еще не готовы

Возможности судмедэкспертизы лучше, поэтому все биологические материалы были переданы

Рассказать друзьям

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 29 ноября, в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, когда будут известны результаты расследования и общественность узнает, от чего погибли двое детей в ходе массового отравления в центре оказания специальных соцуслуг для детей в Карагандинской области.





Мы им поставили свой диагноз - токсическое отравление. Дальше занималась судебно-медицинская экспертиза, которая относится к Минюсту. Пострадавшие дети выздоровели, мы их вернули в центр, реабилитацию они прошли", - рассказала Ажар Гиният.





По словам министра, лаборатория выявила только те препараты, которые эти дети принимали, - психотропные препараты по своему диагнозу.





Глава Минздрава добавила, что возможности судмедэкспертизы лучше, поэтому все биологические материалы были переданы.





Результаты еще не дали", - сказала министр.





Ранее сообщалось о массовом отравлении в спеццентре Карагандинской области.





Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.



