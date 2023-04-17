Массовые ДТП произошли в Казахстане из-за непогоды  

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.





Предварительная причина - хлопок газовоздушной смеси. О взрыве газового баллона речи не идет. Что касается его разрушительной силы, то да, действительно, когда происходит взрыв, резкий выплеск газовоздушной смеси, особенно в замкнутом пространстве, коим является квартира, особенно если с глухими стенами, перекрытием железобетонным, соответственно вся энергий взрыва, поскольку ей некуда выплеснутся, приобретает разрушительную силу", - сказал Ерлан Турегелдиев.





Как сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов, утечка газа могла произойти ночью.





Если утечка газа произошла ночью, то люди утром, время пять утра, сейчас месяц Рамазан, люди просыпаются рано. Думаю, люди встали, чтобы покушать, и когда включили свет мог произойти большой взрыв", - цитирует Нурболата Дербисова Zakon.kz .





Напомним, сегодня около 5 часов утра в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).





В результате ЧП погибли четыре человека. Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок. Пострадали более 10 человек, госпитализированы 6 человек.





По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.