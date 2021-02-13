МЧС со вчерашнего дня ищет потерявшегося в горах Алматы мужчину

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В горах Алматы ведутся поиски потерявшегося мужчины, передает Kazakhstan Today.

11 февраля 2021 года, в 15.20, на линию 112 поступило сообщение от 40-летнего мужчины. Он сказал, что поднялся на вершину Чимбулачка, потерял ориентир и самостоятельно спуститься не может. Незамедлительно к месту был направлены 5 поисково-спасательных отрядов Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и Службы спасения Алматы, в том числе два кинологических расчета, а также спасатели ГЛК "Шымбулак", - проинформировал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Для координации поисково-спасательной работы на месте создан оперативный штаб ДЧС Алматы из числа спасателей территориальных подразделений МЧС РК, "Службы спасения 109", медицинской службы, аппарата акима Алматы. Задействован промышленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Центра по ЧС и снижению риска стихийных бедствий. Кроме того, в готовности находится воздушный борт КА-32 Казавиаспаса, но его вылет пока невозможен из-за тумана.





Поиски проводятся в условиях густого тумана, сильного ветра, мокрого снега, нулевой видимости. Спасательные работы ведутся на высоте более 3200 метров, высокая лавиноопасная территория. Оперативно-спасательные группы обследовали вершину пика Чимбулачка, примыкающий гребень, осмотрен каньон вдоль речки Чимбулачка, также обследовали район ледника Богдановича и Талгарский перевал. Таким образом, идет охват со всех сторон близлежащей местности. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и лавинную опасность спасательные работы не прекращаются", - сказал представитель МЧС.

В связи с тем что мужчина не смог выслать свое местоположение, ДЧС Алматы направил сотовым операторам запросы по определению последней геолокации. Сотовый оператор определил дату и время последнего действия: 18.29 вчерашнего дня.

На данный момент в поисково-спасательных работах задействовано более 60 человек личного состава, 11 единиц техники территориальных подразделений МЧС, РОСО, ССА, ЦМК. Со слов близких, мужчина был одет в синюю куртку, серую шапку, ботинки.

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