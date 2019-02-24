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Микроавтобус из Костаная врезался в снегоуборочную технику на трассе Челябинск - Екатеринбург

21.02.2019, 19:26 26299
Микроавтобус из Костаная врезался в снегоуборочную технику на трассе Челябинск - Екатеринбург
Екатеринбург. 21 февраля. Kazakhstan Today - Рейсовый микроавтобус с прицепом попал в ДТП на трассе Челябинск - Екатеринбург, передает Kazakhstan Today. 
 
Машина на высокой скорости влетела в снегоуборочную технику. Авария произошла сегодня в 03.40 на подъезде к Екатеринбургу, возле села Патруши, что находится возле Челябинского тракта. По последним данным, пострадали пять человек, сообщает портал "Костанайские новости".
 

Водитель Mercedes Sprinter c прицепом неправильно выбрал дистанцию до идущего впереди МАЗа, который чистил дороги от снега. Пять из шести пассажиров микроавтобуса получили ранения. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу №36 Екатеринбурга", - сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

 
По данным портала, пассажиры микроавтобуса ехали из Костаная на один из рынков Екатеринбурга. Пассажиры - продавцы одного из рынков города. 
 
В ГИБДД также сообщили, что снегоуборочная техника в момент ДТП была в движении. У автомобиля повреждено оборудование.
 

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