Микроавтобус с сотрудниками роддома перевернулся в Алматинской области

Талдыкорган. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области микроавтобус, который перевозил сотрудников роддома города Есика, попал в ДТП, госпитализированы с травмами три человека, передает Kazakhstan Today.

Информация о ДТП в паблике Kris_p_issyk в Instagram появилась в воскресенье, 14 февраля.

По словам автора видео, авария случилась сегодня в 07.40 на дороге, не доезжая поселка Маловодное.





Перевернулась "Газель", которая перевозила сотрудников родильного дома города Есика в связи с переездом роддома", - говорится в описании к видео.

Водитель микроавтобуса, несмотря на травмы, выбил лобовое стекло и вывел людей на улицу.

Автор видеоролика заявил, что микроавтобус наняли сами сотрудники, а не руководство роддома, которое должно было обеспечить перевозку.

В департаменте полиции Алматинской области агентству Sputnik подтвердили информацию о ДТП. Там уточнили, что авария произошла на 72-м километре автодороги Талгар - Есик - Байдибек би.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, предварительно установила, что 41-летний водитель автомашины "Мерседес Спринтер", следуя по автодороге в восточном направлении, на 73-м километре, неподалеку от села Сатай, в условиях гололеда и тумана, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание.

По факту ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана, назначены необходимые экспертизы. Максимальное наказание, которое грозит по данной статье - до двух лет лишения свободы.

В администрации Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы сообщили, что пострадавших трое.

В приемный покой ЕММБ были доставлены скорой помощью и обратился самостоятельно 21 пациент, все оперативно осмотрены хирургами, травматологами, получили первую медицинскую помощь, рентген, КТ", - сообщили в больнице.

В травматологическое отделение госпитализировано трое. На амбулаторное наблюдение направлены 18 пациентов, в связи с отсутствием показаний к госпитализации.

ДТП произошло из-за сложных дорожных условий, гололеда.

В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что водитель маршрутного такси (частный извоз), на котором ехали на работу в сельскую больницу Байдибек би некоторые сотрудники роддома, не справился с управлением и машина перевернулась.

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