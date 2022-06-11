Мужчина погиб под колесами поезда в Алматы

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По данным телеканала "Астана", он намеревался перейти дорогу по железнодорожным путям в неустановленном месте. Трагедия произошла между двумя городскими станциями. И хотя состав не успел развить большую скорость, остановить его машинист не смог. Пострадавшего доставили в больницу. Но травмы оказались слишком серьезными.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на траснпорте.