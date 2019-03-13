Костанай. 12 марта. Kazakhstan Today - Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Лисаковске, передает Kazakhstan Today.

11 марта, в 20.20, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Лисаковске Костанайской области. Возгорание произошло в квартире на 4-м этаже с последующим переходом огня на балкон квартиры на 5-м этаже на общей площади 60 квадратных метров, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Прибывшие на место пожарные с помощью автолестницы спасли пять человек, эвакуировали 20 человек, в том числе четверых детей. Пожар локализован в 21.14 и ликвидирован в 22.15.

На месте пожара обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, из квартиры на 3-м этаже с отравлением угарным газом госпитализирована женщина 1923 года рождения", - отметили в ведомстве.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. К тушению пожара были привлечены 14 сотрудников и три единицы пожарной техники ДЧС Костанайской области.

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