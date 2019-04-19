Мужчина погиб при столкновении трех автомобилей на трассе Атырау - Доссор (ВИДЕО)

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Атырауской области, в результате ДТП "Газель" загорелась, её водитель погиб, ещё два человека с травмами доставлены в больницу.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть человека". Назначена экспертиза", - пишет портал "Ак Жайык".
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