Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - Мужчина провалился под лед Аэропортовского озера в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Дежурный Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК, находясь на смотровой вышке водно-спасательной станции "Аэропортовского озера", услышал крик о помощи. Оказалось, что в воде тонет мужчина", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, спасатели отреагировали молниеносно и через минуту тонувший был спасен водолазами.

Им оказался 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, он решил сократить путь домой, пройдя через озеро, несмотря на то, что имеются знаки, запрещающие переход по льду", - отметила представитель ДЧС.

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