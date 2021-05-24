Мужчина сорвался с девятого этажа в Уральске

УРАЛЬСК. 23 МАЯ - В одной из многоэтажек Уральска во время установки кондиционера сорвался с девятого этажа и погиб тридцатилетний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники управления полиции города Уральска начали расследование. Несчастный случай произошел около 20 часов 22 мая в одном из домов по улице Кунаева, сообщает издание "Мой город"

В городской полиции журналистам информацию подтвердили.

По предварительной информации, погибший вместе с другом устанавливал кондиционер и сорвался вниз", - отмечается в сообщении.

Там добавили, что по факту произошедшего начато расследование.

В департаменте здравоохранения города уточнили, что при падении мужчина получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

По предварительной версии, причиной несчастного случая могло стать нарушение правил техники безопасности при производстве работ на высоте.

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