В Павлодарской области мужчина совершил самоподжог в день рождения супруги

Павлодар. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Павлодарской области мужчина совершил самоподжог во время празднования дня рождения супруги, передает Kazakhstan Today.

3 апреля, в 20.51, поступило сообщение о том, что в Аксу по улице Б. Момышулы горит частный дом. Очевидцы сообщили, что у супруги погибшего был день рождения. Гости сели за стол, после чего 50-летний хозяин дома ушел, а затем вернулся с 5-литровой канистрой бензина и попросил увести детей. После того как супруга выполнила просьбу, мужчина взял спички и поджег себя. Друзья, которые пытались его удержать, получили ожоги и были доставлены в Центральную больницу Аксу. В результате сам мужчина скончался, еще 13 человек пострадало: четверо находятся в реанимации, пятеро взрослых и четверо детей с отравлением угарным газом доставлены в реанимацию, - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, пишет pavlodarnews.kz .

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В трехкомнатном доме полностью выгорели кухня, мебель, бытовая техника и домашние вещи. Частично обрушилась кровля.

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