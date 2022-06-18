На АЗС в Акмолинской области произошел пожар

КОСШЫ. 17 ИЮНЯ - На АЗС в городе Косшы Акмолинской области произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 июня в 17.20 в городе Косшы в результате срабатывания клапана избыточного давления на автогазозаправочной станции произошло стравливание газовоздушной смеси с дальнейшим ее воспламенением на площади 5 квадратных метров", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.

Возгорание локализовано в 18.00, ликвидировано в 18.15. Жертв и пострадавших нет. Расстояние до места выезда от пожарного поста № 34 составляет 20 км. Причина возгорания устанавливается.

В тушении возгорания участвовали сотрудники ДЧС Акмолинской области - 11 сотрудников и 2 единицы техники, ДЧС Нур-Султана - 10 сотрудников и 2 единицы техники, пожарный пост МИО Косшы - 2 работника и 1 единица техники.



