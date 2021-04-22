Система Orphus

На берегу Каспия обнаружены туши погибших верблюдов

21.04.2021 7426
АКТАУ. 21 АПРЕЛЯ - Массовая гибель верблюдов произошла в районе побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в пресс-службе акимата Мангистауской области, на берегу Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружено 20 туш верблюдов. 
 

Специалисты считают, что животные утонули ранней весной. Из-за сильного шторма тела животных выбросило на берег", - говорится в сообщении акимата. 

 
В настоящее время районным акиматом, областным департаментом по чрезвычайным ситуациям и районной ветеринарной станцией ведется работа по ликвидации туш погибших верблюдов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая