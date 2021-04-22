На берегу Каспия обнаружены туши погибших верблюдов

АКТАУ. 21 АПРЕЛЯ - Массовая гибель верблюдов произошла в районе побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе акимата Мангистауской области, на берегу Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружено 20 туш верблюдов.

Специалисты считают, что животные утонули ранней весной. Из-за сильного шторма тела животных выбросило на берег", - говорится в сообщении акимата.

В настоящее время районным акиматом, областным департаментом по чрезвычайным ситуациям и районной ветеринарной станцией ведется работа по ликвидации туш погибших верблюдов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства