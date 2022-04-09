На ферросплавном заводе в Аксу произошел пожар

КОКШЕТАУ. 8 АПРЕЛЯ - Ночью 7 апреля в квартире барачного дома произошел пожар, на место вызова прибыл пожарный расчет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В течение 20 минут пожар был ликвидирован, в доме было обнаружено тело хозяина квартиры 1973 года рождения, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

По словам соседей, мужчина не работал, злоупотреблял спиртными напитками, состоял на учете как ведущий асоциальный образ жизни. Он разжигал в доме костер, так как печь была разобрана, квартира была отключена от электричества, мебель и предметы интерьера отсутствовали, комнаты в доме были забиты бытовым мусором.

На месте работает следственно-оперативная группа управлении полиции Кокшетау. В целях установления причины пожара назначена исследовательская пожарная лаборатория ГУ "СПиАСР" ДЧС Акмолинской области, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.