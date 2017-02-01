Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - На границе Казахстана и России произошло землетрясение магнитудой 3,9.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 31 января 2017 года в 23.26 алматинского времени (31 января 2017 года в 17.26 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 959 километрах на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России, передает Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения - 9,0. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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