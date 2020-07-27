На Капшагае мужчина перевернулся на гидроцикле и утонул

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today -На Капшагайском водохранилище утонул мужчина, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Комитета транспорта Министерства индустрии сообщили, что инцидент произошел в пятницу, 24 июля. На пляже, расположенном на северном побережье Капшагайского водохранилища, гражданин Казахстана, 1980 года рождения, вышел в открытый водоем на незарегистрированном гидроцикле без спасательного жилета и начал совершать маневры на поверхности воды.

При очередном резком повороте не смог удержаться на судне и упал в воду. В результате мужчина утонул. Поиски тела ведут сотрудники ДЧС по Алматинской области.

С 25 июля до 2 августа пляжи и курорты Капшагая закрыты на карантин.

В Комитете транспорта Мининдустрии напомнили о необходимости соблюдения норм безопасной эксплуатации маломерных судов на водоемах страны.

Для предупреждения аварийности на флоте и сохранности жизни людей на воде, территориальными подразделениями комитета транспорта с 1 июня на всех водоемах страны начата акция "Скутер".

На сегодняшний день работниками Инспекции транспортного контроля осмотрено 1205 маломерных судов, по результатам которых выявлено 244 нарушений, наложено штрафов на общую сумму 1,5 миллиона тенге запрещено к эксплуатации порядка 30 судов", - рассказали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства