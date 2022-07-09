На Капшагайском водохранилище утонул гражданин Индии

КОНАЕВ. 8 ИЮЛЯ - В Конаеве на Капшагайском водохранилище 7 июля около 14.50 утонул гражданин Индии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Группа студентов, прибывших из Алматы, купались на пляже водохранилища и заплыли далеко от берега, на предупреждения общественных спасателей пляжа не отреагировали, в какой-то момент один из студентов отплыл еще дальше от других и, не рассчитав свои силы, утонул", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области,
Сообщается, тело мужчины 1999 года рождения обнаружено и извлечено из воды спасателями.
ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.