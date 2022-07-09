На Капшагайском водохранилище утонул гражданин Индии

КОКШЕТАУ. 8 ИЮЛЯ - 8 июля в 13.00 в Зерендинском районе в селе Акадыр в результате сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду произошел частичный срыв кровель 8 частных жилых домов на общей площади 300 кв. м, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В селах Акадыр, Уялы, Енбек-Бирлик произошел обрыв линий электропередачи, в результате чего прекращена подача электроснабжения 247 абонентам. На месте работает бригада ТОО "Куат энергопартнер", 1 еденица техники и 5 человек. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

На данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. Специальной комиссией местных исполнительных органов будет приниматься решение по компенсации ущерба владельцам частных жилых домов, чьи дома пострадали от ветра", - отметил заместитель начальника ДЧС Кайрат Касым.