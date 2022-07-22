На Павлодарской ТЭЦ-3 загорелся трансформатор

Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 21 ИЮЛЯ - Дым на территории Павлодарской ТЭЦ-3 заметили горожане. Оказалось, загорелся отдельно стоящий трансформатор на территории ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго", передает KAZAKHSTAN TODAY.
На месте происшествия работают сотрудники ДЧС региона, Центра медицины катастроф и ТОО "Семсер-ортсендируши", сообщает Pavlodarnews.kz.
Всего в тушении огня задействовали 33 человек и десять единиц техники.
Руководитель управления энергетики и ЖКХ региона Ержан Салханов сообщил, что произошедшее не повлияет на подачу воды и тепла в городе.
Информации о пострадавших пока нет.