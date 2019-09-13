Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - На пересечении улиц Кунаева - Турана в Нур-Султане сгорела иномарка, передает Kazakhstan Today.

12 сентября, в 12.37, на пульт 101 Нур-Султана поступило сообщение о возгорании автомашины Mercedes-Benz SL 55 на пересечении улиц Кунаева - Турана. По прибытии пожарных подразделений горел двигательный отсек и частично салон автомашины", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 12.46, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в феврале в Бостандыкском районе Алматы сгорел автомобиль марки BMW . Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

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