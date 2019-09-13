На пересечении улиц Кунаева - Турана в Нур-Султане сгорела иномарка

12 сентября, в 12.37, на пульт 101 Нур-Султана поступило сообщение о возгорании автомашины Mercedes-Benz SL 55 на пересечении улиц Кунаева - Турана. По прибытии пожарных подразделений горел двигательный отсек и частично салон автомашины", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Принятыми мерами пожар ликвидирован в 12.46, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в феврале в Бостандыкском районе Алматы сгорел автомобиль марки BMW. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
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