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На пересечении улиц Кунаева - Турана в Нур-Султане сгорела иномарка

12.09.2019, 13:54 6859
Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - На пересечении улиц Кунаева - Турана в Нур-Султане сгорела иномарка, передает Kazakhstan Today. 
 

12 сентября, в 12.37, на пульт 101 Нур-Султана поступило сообщение о возгорании автомашины Mercedes-Benz SL 55 на пересечении улиц Кунаева - Турана. По прибытии пожарных подразделений горел двигательный отсек и частично салон автомашины", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. 

 
Принятыми мерами пожар ликвидирован в 12.46, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 
Напомним, в феврале в Бостандыкском районе Алматы сгорел автомобиль марки BMW. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. 
 

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