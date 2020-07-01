На рынке "Алтын Орда" произошел пожар

Алматы. 30 июня. Kazakhstan Today - На территории рынка "Алтын Орда", расположенном в Карасайском районе Алматинской области, произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте по ЧС, 30 июня, в 16.23, поступило сообщение о загорании столовой в Карасайском районе, на рынке ТОО "Altyn Orda Qaz Trade Ltd".

На месте работают силы и средства ДЧС Алматинской области и ДЧС Алматы 20 сотрудников и 4 единицы техники.

Принятыми мерами пожар локализован в 17.00 и ликвидирован в 17.33 на предварительной площади 500 квадратных метров (помещение столовой и торговых павильонов, выполненных из металлопластика). Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ДЧС.





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