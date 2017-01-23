Степногорск. 23 января. Kazakhstan Today - На шахте "Казахалтына" погибли двое нелегальных старателей, еще двое госпитализированы, сообщили в пресс-службе АО "ГМК Казахалтын".

В ночь с 21 на 22 января 2017 года организованной группой нелегальных старателей в количестве 12 человек, с целью незаконной добычи и хищения золотосодержащей кварцевой руды, была предпринята попытка незаконного проникновения на подземные горизонты шахты №38-40 филиала АО "ГМК Казахалтын" - "Рудник Аксу", передает Kazakhstan Today.

"Повредив ограждение, нелегальные старатели проникли на территорию шахты, где с использованием металлических предметов в качестве оружия совершили нападение в отношении находящихся на посту работников охранного предприятия, после чего сломали запорное устройство и ворвались в надшахтное здание, где, грубо нарушая правила промышленной безопасности, перелезли через ограждающую решетку клети и стали опускаться в ствол шахты. При попытке спуска на нижние горизонты шахты один незаконный старатель 1988 года рождения был смертельно травмирован двигающейся клетью, один незаконный старатель, 1990 года рождения, погиб при падении на горизонт 165 метров. Двое старателей, 1980 и 1991 года, с различными травмами доставлены в Степногорскую Центральную городскую больницу", - проинформировали в компании.

По информации пресс-службы, дополнительно прибывшими по тревоге сотрудниками мобильной группы охранного предприятия, службы безопасности "Казахалтын" и УВД города Степногорска на территории шахты задержаны шесть незаконных старателей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ведется розыск других участников происшествия.

Просмотров: 1048