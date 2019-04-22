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На Шри-Ланке произошла серия взрывов, число жертв превысило 180 человек

21.04.2019, 15:20 7480
Шри-Ланка. 21апреля. Kazakhstan Today - На Шри-Ланке в воскресенье, во время празднования Пасхи, произошла серия взрывов, число жертв превысило 180 человек, передает Kazakhstan Today.
 
Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.
 
Данные о количестве пострадавших в результате терактов сообщает портал News 1ST со ссылкой на представителей местной полиции. По информации Agence France-Presse, среди погибших не менее 35 иностранцев. По меньшей мере четыре гражданина Китая получили ранения, дипломаты посольства КНР в Коломбо уже посетили пострадавших, которые в настоящее время находятся в медицинских учреждениях. Их состояние оценивается как стабильное, сообщает "Синьхуа". 
 
Премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание Совета безопасности в связи с произошедшим.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

 

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