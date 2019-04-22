На Шри-Ланке произошла серия взрывов, число жертв превысило 180 человек

Шри-Ланка. 21апреля. Kazakhstan Today - На Шри-Ланке в воскресенье, во время празднования Пасхи, произошла серия взрывов, число жертв превысило 180 человек, передает Kazakhstan Today.

Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

Данные о количестве пострадавших в результате терактов сообщает портал News 1ST со ссылкой на представителей местной полиции. По информации Agence France-Presse, среди погибших не менее 35 иностранцев. По меньшей мере четыре гражданина Китая получили ранения, дипломаты посольства КНР в Коломбо уже посетили пострадавших, которые в настоящее время находятся в медицинских учреждениях. Их состояние оценивается как стабильное, сообщает "Синьхуа".

Премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание Совета безопасности в связи с произошедшим.





Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.





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