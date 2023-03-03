На территории бывшего завода в Алматы нашли боеприпас  

Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше

Рассказать друзьям

Амстердам. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения, - Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения, сообщает "Русская газета".





В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.





Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше.





Перечислены и регионы, попавшие в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки. Россия также присутствует в списке: разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.





Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение", - подчеркнул Франк Хугербитс.





6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.





Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.





По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.





Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов. Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".





В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.





Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения. Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии.





Помимо этого, в последнее время все чаще появляются сообщения о загадочных металлических шарах. К примеру, неизвестный шар диаметром 1,5 метра был обнаружен на берегу в японской Сидзуоке.





Ранее ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Также американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.





13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил , что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.



