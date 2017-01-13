Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - На территории Казахстана, в 278 километрах от Алматы, произошло землетрясение.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 12 января 2017 года, в 08.02 алматинского времени (12 января 2017 года, в 02.02 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр подземных колебаний расположен в 278 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения - 8,6. Магнитуда MPV - 3,6. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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